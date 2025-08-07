Прямо сейчас:
На 1 июля 2025 года кредитный портфель жителей Крыма - 192,6 млрд рублей
На 1 июля 2025 года кредитный портфель жителей Крыма — 192,6 млрд рублей

07.08.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико провела встречу с представителями банков, работающих на территории региона. На совещании присутствующие обсудили вопросы развития финансового рынка и повышения доступности банковских услуг.

В ходе встречи также были рассмотрены текущие тенденции в сфере кредитования и депозитов.

По данным Отделения Банка России по Республике Крым, на 1 июля 2025 года кредитный портфель жителей Крыма составил 192,6 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился на 27,8% до почти 103 млрд рублей, а обязательства по потребительским кредитам выросли на 26,3% до 89,7 млрд рублей. Рост кредитования объясняется расширением присутствия банковских организаций в регионе и относительно низкой закредитованностью населения.

При этом, как отмечалось, в условиях высоких процентных ставок наблюдается замедление динамики кредитования.

В то же время сбережения крымчан в банках на 1 июля 2025 года составили 241,8 млрд рублей, увеличившись на 4,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Депозиты юридических лиц выросли до 28,4 млрд рублей, что на 31,3% выше, чем годом ранее.

Встреча прошла в рамках работы по повышению доступности финансовых услуг в Республике Крым, которая ведется совместно со всеми представителями банковского сектора.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

