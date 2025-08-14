На 100 млн рублей: Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко получила новое оборудование

Теперь крымские врачи смогут проводить высокоточную диагностику различных видов аритмии. Диагностические вмешательства, выполняемые с помощью закупленного комплекса, относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи. Оборудование, входящее в состав комплекса, также позволяет выполнять малоинвазивные операции на работающем сердце. Медики смогут проводить более сотни таких операций в год, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что в настоящее время крымские врачи проходят обучение на рабочем месте с участием коллег из федерального центра, уже выполнены первые операции. В дальнейшем планируется направить специалистов в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения.