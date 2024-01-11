На 12-13 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму 12 и 13 января. В эти дни на полуострове ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Возможны отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Кроме того, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах — порывы до 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 С, на ЮБК до — 8… -10 С.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— исключить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.

— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.

— пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;

— выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения.

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.