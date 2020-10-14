На 13-м судоремонтном заводе ЧФ в Севастополе дан старт волонтёрскому движению

На ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ, которым руководит Павел Флоря, на заседании Молодёжного совета (председатель – инженер отдела подготовки производства Алексей Майоров) был обсуждён вопрос организации волонтёрского движения. Вместе с членами совета в обсуждении повестки дня участвовали лидеры заводской профсоюзной организации Александр Симоненко и Любовь Симонова, а также председатель ветеранской организации предприятия Николай Кириченко.

В ходе обмена мнениями было решено действовать скоординировано в вопросах поддержки ветеранов завода. К ним относятся пенсионеры, проработавшие на 13 СРЗ более двадцати лет. На сегодняшний день таковых насчитывается до трёхсот человек. Сейчас, после смены главы ветеранской организации, идёт сверка ветеранских рядов. К сожалению, их число уменьшается, к примеру, сегодня заводчан-участников войны осталось всего три человека…

Молодёжный совет берёт на себя блок вопросов, связанных с поддержкой ветеранов, требующих особого внимания, прежде всего одиноких и маломобильных. По имеющимся данным, среди ветеранов – 35 инвалидов, нуждающихся в заботе. В организацию этого дела свою специфику вносит пандемия коронавируса.

К слову, в российском календаре, помимо Дня пожилого человека, есть День инвалида, имеющий международный статус. Он отмечается 3 декабря с 1992 года. Это День учреждён для того, чтобы поддержать этих людей, обеспечить им полноценное и равноправное участие в жизни общества. День инвалида в России предполагает ещё и пути улучшения уровня жизни тех, чьи возможности ограничены. А уж что касается проявления внимания к ним, то тут нет предела инициативе и даже творчеству.

В настоящее время волонтёры завода формируют необходимый банк данных. В ближайшее время будут установлены партнёрские отношения с региональным волонтерским штабом «Мы вместе – Севастополь», который на днях возобновил свою работу.

автор: помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев