На 18%: снизилась выдача льготной ипотеки

В январе-октябре 2025 года выдача льготной ипотеки заметно сократилась в по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Объединённого кредитного бюро, выдача льготных кредитов снизилась на 18%, до 2,4 трлн рублей.

За 10 месяцев 2025 года россияне оформили на льготных условиях 420 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 2,4 трлн рублей. Доля льготного ипотечного кредитования составила 78% от объёма выдач и 59% от общего количества жилищных кредитов. Относительно такого же периода 2024 года число выдач снизилось на 23%, объём кредитования уменьшился на 18%.

По данным ОКБ, в октябре 2025 года российские банки выдали по льготным ставкам 58,6 тыс. ипотечных кредитов на суму 338,8 млрд рублей. Доля льготной ипотеки составила 72% от общего объёма и 55% от количества жилищных кредитов.

Средний размер льготного жилищного кредита в октябре составил почти 5,8 млн рублей. За год он увеличился примерно на 3%. Средний срок кредитования составил 27 лет и один месяц. Это на пять месяцев дольше показателя, зафиксированного в октябре 2024 года.

