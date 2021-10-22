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На 24 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер

На 24 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 20:00 22.10.2021

МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму на воскресенье, 24 октября.

По информации «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела, 24 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, — говорится в сообщении.

МЧС Республики Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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На 24 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер

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