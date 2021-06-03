На 30 млрд рублей: подписаны соглашения о реализации ряда инвестпроектов в Крыму

На полях XXIV Петербургского международного экономического форума Президент РФ Владимир Путин принял участие в формате ВКС в подписании соглашений о реализации ряда инвестпроектов на территории Республики Крым.

Конечно, Петербургский международный экономический форум только начал свою работу, и это только первые шаги в рамках такого крупного мероприятия, но уверен, что деловых контактов, переговоров с выходом на подписание документов, при подписании которых мы присутствуем, будет значительно больше. Но хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты российской экономики в целом, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Главу государства.

Президент выразил уверенность, что, несмотря на все сложности, Россия выйдет на новые рубежи, и Правительство РФ будет делать все, чтобы поддержать российские регионы.

В частности, было подписано соглашение о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта «Строительство курортного комплекса Alean Family Resort в границах городского округа Саки Республики Крым» между Советом министров Республики Крым и ООО «Семейные курорты». Документ подписали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и директор ООО «Семейные курорты» Илья Уманский.

Также было подписано инвестиционное соглашение, в рамках реализации которого планируется строительство первого тематического парка развлечений «Ялта-Парк» и курортно-гостиничного комплекса в районе города Ялты. Документ подписали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Председатель Совета директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев.

Сергей Аксёнов уточнил подробности реализации данных инвестпроектов в Крыму.

В присутствии нашего Президента подписали два меморандума, два соглашения. Будет реализован проект строительства в Саках курортного комплекса: гостиничные номера, досуговые места. С его помощью будет создано порядка 1,5 тысяч рабочих мест, в Сакский район вкладывают около 14 миллиардов рублей. Также будет построен тематический парк в Ялтинском регионе. Уже определён участок, сейчас идут подготовительные работы. В проект будет вложено около 16 миллиардов рублей, создано 1200 рабочих мест. Общее время на реализацию проекта – от 3 до 5 лет. Инвесторы – это системные игроки, которые известны на общероссийском рынке, — заявил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул значимость подписания данных соглашений под патронатом Владимира Путина.

Президент, в том числе в этой части как гарант Конституции для предпринимателей, для нас, чиновников, показывает, насколько важны для Крыма эти проекты. К тому же гостиничные комплексы, которые будут построены, являются налогооблагаемыми, — заключил Глава республики.

СПРАВКА. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXIV Петербургский международный экономический форум проходит 2 – 5 июня в «Экспофоруме». Деловой программой ПМЭФ-2021 предусмотрено более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым