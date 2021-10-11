На 89-м году жизни скончался крымский дирижер, Маэстро Алексей Гуляницкий

Ушел из жизни Алексей Феодосьевич Гуляницкий — народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Республики Крым, просветитель, педагог, общественный деятель. Чтобы перечислить все его звания, регалии, награды, не хватило бы и нескольких абзацев публикации, но для Крыма он всегда был Маэстро, бессменным художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

Алексей Феодосьевич родился 2 марта 1933 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края, воспитывался в семье первого народного художника Украины Г.П. Светлицкого. После окончания Киевской государственной консерватории по классу скрипки и оперно-симфонического дирижирования стажировался у французского дирижера Игоря Маркевича (Москва). Стал дипломантом второго Всесоюзного конкурса дирижеров.

Сорок лет (с 1966 по 2005 годы) А.Ф. Гуляницкий являлся бессменным художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии. Под его руководством организованы и проведены гастроли оркестра во многих республиках СССР и за рубежом, коллектив стал лауреатом Всесоюзного смотра-конкурса, записан ряд компакт-дисков, вошедших в золотой фонд мировой симфонической музыки. Благодаря Симфоническому оркестру Крымской государственной филармонии слушатели познакомились с профессиональным многонациональным музыкальным искусством целой плеяды крымских композиторов.

Как дирижёр Алексей Феодосьевич Гуляницкий выступал более чем с 70 лучшими оркестрами мира. Подготовил и организовал постановку цикла сложнейших симфонических программ, осуществил их фондовые записи. Алексей Гуляницкий активно сотрудничал с союзами композиторов и музыкальными союзами разных стран.

Имя Алексея Феодосьевича Гуляницкого внесено в авторитетные информационно-энциклопедические издания многих государств. Светлая память великому человеку.