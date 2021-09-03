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На агроярмарку в Керчь привезли тонны товара. В субботу - ярмарка в Симферополе
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

На агроярмарку в Керчь привезли тонны товара. В субботу — ярмарка в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 20:19 03.09.2021

Порядка 30 тонн сельхозпродукции крымские фермеры привезли на расширенную агроярмарку в Керчь. На торговой площадке в городе-герое работали более 40 сельхозтоваропроизводителей из разных уголков республики.

Сегодня местные фермеры порадовали жителей и гостей Керчи большим ассортиментом продукции высочайшего качества. Овощи, мясо, персики, яблоки, хлеб, булочки, арбузы, дыни, колбаса, сыры, молочная продукция, мёд, саженцы – всё это из рук производителей можно приобрести по ценам, ниже рыночных на 15-20%. Мониторинг цен проведён Минпромом Крыма, — цитирует пресс-служб заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По словам Андрея Рюмшина, ярмарка в городе-герое организована Минсельхозом Крыма по поручению Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

Несколько недель назад начала работать сельхозярмарка в Феодосии. Мероприятие произвело настоящий фурор среди гостей и жителей курортного города. Покупатели были приятно удивлены ассортиментом, высоким качеством товара, а также ценовой политикой на фермерскую продукцию. Люди благодарили наших сельхозтоваропроизводителей за четко организованное мероприятие и возможность приобрести свежайшее мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию и многое другое напрямую от производителя, — говорит глава Минсельхоза Крыма.

Завтра традиционная сельскохозяйственная ярмарка, которая проходит по субботам, состоится в крымской столице с 7.00 до 14.00.

Адреса проведения ярмарки в Симферополе:

  •  ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);
  • ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);
  • ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

Справка:

  • в Республике Крым с начала 2021 года проведено 8795 ярмарочных мероприятий, из  которых более 7,5 тысяч сельскохозяйственные.  Объем реализованной агропродукции составил порядка 15 тысяч тонн.

На агроярмарку в Керчь привезли тонны товара. В субботу - ярмарка в Симферополе

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