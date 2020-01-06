На Ай-Петри снег, но дорогу на горное плато перекрывать не будут

Только в случае сильного снегопада.

Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты. Но только в случае сильного снегопада. Пока же дорогу на горное плато успешно расчищают с утра.

Сегодня со стороны Ялты было так: стоял пост ДПС, не пускали никого. Ждали, пока с горы спустится снегоуборщик. Как только КАМАЗ доехал до поста, запустили полноприводные машины из скопившейся очереди. Сразу следом запустили остальных, — рассказывают в группе ВК Погода на Ай-Петри очевидцы.

А погода на Ай-Петри – на загляденье: легкий морозец, ясно, глубина снежного покрова уже свыше 10 см – можно кататься и на лыжах, и на санках. И снег все подсыпает. Но дорогу обещают расчищать.

Во время снегопада проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай–Петри и со стороны Ялты закрывается на время обработки дорожного покрытия инертными материалами, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций. И для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке, — уточнили в «Крымавтодоре».

Так что как такового «глобального перекрытия» дорог(со стороны Ялты и Соколиного) не будет. Подробный и точный прогноз погоды на полуострове – на КрымМЕТЕО.

Фото: ВК Погода на Ай-Петри и ВК, Автопартнер Крым.