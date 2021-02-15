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На Ай-Петри снега много – внедорожникам не проехать

На Ай-Петри снега много – внедорожникам не проехать

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:11 15.02.2021

Сегодня мы уже рассказывали о том, как лихо вязнут в снегу внедорожники. Понедельник лишь продолжил «снежную статистику». На этот раз джип застрял в снегу на плато Ай-Петри.

В службу спасения поступило сообщение о том, что на 26 километре плато Ай-Петри, в районе с. Охотничье застрял в снегу автомобиль, в котором находятся два человека. Требуется помощь спасателей.  К месту происшествия направилась группа сотрудников 3 поисково-спасательного отделения (г. Ялта) части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место вызова, спасатели обнаружили застрявший в снегу автомобиль «Nissan Patrol». Спасатели освободили автомобиль от снежного заноса и отбуксировали на дорогу. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

На Ай-Петри снега много – внедорожникам не проехать

Спасатели настоятельно рекомендуют всем жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, быть внимательными во время движения, исключить выход и выезд в горно-лесную местность.

На Ай-Петри снега много – внедорожникам не проехать

Фото: ГУ МЧС России по РК.

На Ай-Петри снега много – внедорожникам не проехать

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