На Аллее Героев Соцтруда в пгт. Аграрный установили штендеры с именами героев

Аллею Героев Соцтруда в пгт. Аграрный заложили 23 апреля. Теперь здесь установили штендеры с именами героев. В рамках информационно-просветительской акции Минсельхоза Крыма «Крымские труженики – Герои Социалистического труда» накануне 76 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Крымские труженики – Герои Социалистического труда» продолжается. Очередным этапом стала установка штендеров. Представители ведомства и Агротехнологической академии установили 60 табличек. Напомню, в конце апреля в ходе акции было высажено 60 саженцев деревьев: 40 кипарисов и 20 туй. Все они прижились, растения находятся в отличном состоянии. Среди крымских Героев Соцтруда насчитывается 9 выпускников Сельхозинститута, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам главы Минсельхоза Крыма, что популяризация трудовых подвигов и побед тружеников села в информационном поле проходит постоянно. Статьи о жизни героев публикуются на страницах ведомственной газеты «Агромир», подробная информация о ходе акции и крымских тружениках регулярно размещается на страницах министерства в социальных сетях, сайтах Минсельхоза РК и Правительства Республики Крым.

В рамках Года сельского футбола в честь Героев Соцтруда в этом году учрежден «Кубок героев». На территории футбольного клуба «Крымтеплица» состоится товарищеский матч между студентами академии и сотрудниками Минсельхоза Крыма, посвященный Героям Социалистического труда, — подчеркивает Андрей Рюмшин.

СПРАВКА: Акцию «Крымские труженики – Герои Социалистического труда» уже поддержали газета «Агромир», Крымский футбольный союз, Агротехнологическая академия, отделение агротехники питомниководства декоративных растений «Приморское» НБС-ННЦ РАН, газета «Огни маяка».

Поддержать акцию и популяризировать настоящих, невыдуманных героев, можете и вы, отметив свои публикации в соцсетях хештегами #крымскиегероисела #героисоцтруда.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК