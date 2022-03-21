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На Ангарском перевале травмировался ребенок. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»
Фото: КРЫМ-СПАС

На Ангарском перевале травмировался ребенок. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:30 21.03.2022

Накануне днем, в 14:25, во время патрулирования на Ангарском перевале, сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» получили информацию о том, что во время катания на санках ребенок допустил столкновение с деревом и травмировался. Требуется помощь спасателей

По прибытии к месту, сотрудники чрезвычайного ведомства оказали первую помощь пострадавшему и на специальных жестких носилках транспортировали ребенка, 2011 года рождения с травмой спины к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказали в МЧС РК.

Спасатели напоминают: к сожалению, любители зимнего «снежного» отдыха забывают о правилах безопасности, а также о возможных последствиях зимних развлечений и получают различные травмы.

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