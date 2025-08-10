На Античном проспекте в Севастополе будет двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метра

Автомобильная дорога «Проспект Античный» свяжет существующие жилые кварталы микрорайона «Омега», планируемые кварталы комплексной застройки, а также обеспечит транспортную доступность объектов образования, которые были построены ранее по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Это амбициозный проект, очень востребованный и долгожданный. Раньше вся эта территория была совершенно не обустроена, поэтому ее давно нужно было привести в порядок. Чтобы реализовать этот проект, мы взяли казначейский кредит, который город будет возвращать, но под очень низкий процент, и это позволяет уже сейчас строить дорогу. До конца года работы должны быть завершены. Этот объект, конечно, существенно изменит жизнь всего микрорайона, — цитирует пресс-служба губернатор Севастополя Михаила Развожаева.

Общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Здесь будет двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метра, широкие тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожка. Также здесь установят светофоры, современные остановочные комплексы с заездными карманами, 12 пешеходных переходов и озеленят территорию — на протяжении всей дороги высадят более 2000 деревьев и кустарников.

На объекте уже полностью выполнены археологические исследования, ведутся работы по устройству ливневой канализации, земляные работы, переустройство инженерных сетей, рабочие устанавливают бортовые камни и укладывают тротуарную плитку. Общая строительная готовность объекта — 55%.

Также в ходе осмотра обсуждались вопросы создания малых архитектурных форм — лавочки и урны будут выполнены в античном стиле.

Рядом хора Херсонеса и, конечно, постараемся, чтобы весь дизайн малых архитектурных форм и оформления был привязан к античному стилю, попросим наш Севастопольский госуниверситет над этим потрудиться, а потом обсудим на архитектурно-художественном совете, — отметил губернатор Севастополя.

Еще один важный момент, на который обратил внимание Михаил Развожаев — необходимость обустройства пешеходной перемычки между двумя корпусами школы на проспекте Античный. Сейчас школьники вынуждены передвигаться по необорудованной тропинке, поэтому этот вопрос в дальнейшем будет решен во взаимодействии с музеем «Херсонес Таврический» — чтобы не повредить культурный слой.

Также губернатор проинспектировал территорию пляжа «Омега» и вторую очередь реконструкции парка Победы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя