На "авось" не надейтесь... Как защитить свой дом от коронавируса

По последним данным, сообщает Лента , от китайского коронавируса погибло больше тысячи человек. В России заболевших единицы, но люди сметают с полок аптек противовирусные препараты и медицинские маски, чаще моют руки и недоброжелательно смотрят на азиатов. Страха больше, чем реальных угроз и принимаемых мер для защиты от 2019-nCoV.

Между тем попробовать обороняться можно, но защищаться от вируса надо не только во внешней среде, но и дома: жилье может стать источником заражения, даже если больных в нем никогда не было. Вирусный заслон — в материале «Ленты.ру».

Сделано в Китае

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в декабре 2019 года во время вспышки пневмонии в китайском городе Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей, в частности, тяжелое воспаление легких. На материковом Китае инфицированы около 42 тысяч человек, вирус проник более чем в два десятка других стран, в том числе в Россию — зараженных в конце января выявили в Забайкалье и Тюменской области. Общая статистика на день сегодняшний такова:

1 117 человек умерли от коронавируса

общее число заражений достигло 45 206, выздоровели за период эпидемии более пяти тысяч заболевших (по состоянию на вечер 12 февраля 2020 года)

Тогда же Минздрав выпустил памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. В ней россиянам рекомендуется, естественно, не выезжать в очаг заболевания, избежать посещения массовых мероприятий, чаще мыть руки и использовать медицинские маски. О мерах по защите жилых и офисных пространств — ни слова. Тем временем лифты, которые есть как в офисах, так и в жилых домах, уже назвали самым опасным местом для заражения коронавирусом. Глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань отметил, что в них плохая вентиляция из-за малого размера кабин. Заразиться можно даже тогда, когда едешь в одиночестве — вне человеческого организма 2019-nCoV выживает до двух суток на сухих поверхностях, а в жидких средах еще дольше. Главный источник заразы — кнопки в лифте. Их не стоит трогать голыми руками.

Еще одна опасность в жилых домах — возможность распространения вируса через ту же вентиляцию. В начале февраля стало известно, что 2019-nCov может передаваться фекальным путем, а не только воздушно-капельным. 2019-nCov имеет много общего с SARS — коронавирусом, который в начале 2000-х спровоцировал эпидемию атипичной пневмонии в Китае. Передача SARS через стул привела к заражению сотен людей в одном из жилых комплексов Гонконга. Поток «плохого» воздуха из ванных комнат попал в несколько квартир, а потом при помощи ветра — и в соседние здания комплекса. Заболели около 300 человек. Позже власти выявили серьезные ошибки в проектировании водосточной системы комплекса.

В 2020-м ситуация повторяется в другом жилом доме в Гонконге — из него в ночь на 11 февраля пришлось эвакуировать более сотни жильцов, занимающих квартиры с цифрой 7 в номерах — все они имеют единую систему вентиляции в ванных и туалетных комнатах. В многоэтажке пока два заразившихся 2019-nCov — в 307 и 1307 квартирах, но ждать появления новых больных власти не хотят.

Доктор прописал

Российские застройщики пока не сообщают о пересмотре проектных решений из-за коронавируса, в жилых домах для защиты от его распространения не принимается никаких специальных мер. Молчат даже ярые подъездные активистки, по инициативе которых, например, в декабре 2018-го вытравили из жилого дома в Москве граждан с онкобольными детьми (старшая по подъезду сочла рак заразным). Мнительные россияне в частных беседах лишь цитируют рекомендации Минздрава и добавляют народной мудрости: при отсутствии маски закрывать низ лица шарфом, не ездить в лифтах, в транспорте держаться у передней двери, чтобы вирусы не сдувались с впереди стоящих, не целоваться, отказаться от рукопожатий, промывать нос водой с перекисью водорода (с чесноком, солью, ромашкой — вариантов много), перестать есть мясо.

У экспертов из медицинской сферы советов по защите жилья несколько. Так, врачи Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» рекомендуют гражданам проводить ревизию вентиляционных систем, а также регулярно проветривать жилые помещения. Кроме того, нужно чаще мыть полы дезинфицирующими средствами, при посещении других мест, особенно общественных, иметь при себе антисептики для мебели, пола и стен. В домашней аптечке необходимо держать иммуномодуляторы и жаропонижающие средства, в целях профилактики употреблять в пищу витамин С и продукты, обогащенные этим витамином.

Ирина Баранова, кандидат медицинских наук, специалист интегративной медицины, отмечает, что предотвратить «визит» коронавируса в квартиру могут регулярное поступление свежего воздуха в жилые помещения и проведение влажной уборки.

Устраивайте проветривание чаще, мойте пол чаще, установите увлажнитель воздуха, — говорит эксперт. — Увлажнитель существенно снижает риски заболевания. В условиях центрального отопления покупка увлажнителя решает огромное количество вопросов со здоровьем. Промывайте нос солевыми растворами, их можно приобрести в аптеке вместе с устройствами для промывания. Не нужно сидеть в квартире с полностью законопаченными окнами: приток свежего воздуха, влажность и прохлада будут способствовать гибели вирусов.

Баранова советует профилактически принимать витамины D и С, адаптогены (препараты, способные повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы), — например, элеутерококк, аралию, родиолу, препараты цинка и ацетилцистеина.

Если есть подозрение, что вы больны, обратитесь к врачу, — рекомендует Евгений Кан, заместитель генерального директора федерального медицинского консьержа «Этнамед». — Хочу обратить внимание, что инфицирование 2019-nCoV происходит при непосредственном или очень близком контакте с больным, который имеет официально подтвержденный диагноз. Соответственно, чтобы заразиться коронавирусом, в анамнезе должен быть контакт с носителем подтвержденного диагноза. Главная рекомендация: поменьше обращайте внимание на фейковые новости. Перефразируя известное выражение профессора Преображенского, не читайте до обеда газет или пореже смотрите телевизор, а то потеряете в весе.

Не троньте котиков

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть важный пункт, касающийся употребления продуктов животного происхождения — сырое мясо, нестерилизованное молоко не должны употребляться и не должны пересекаться с другой едой, не требующей термической обработки, — для них нужно использовать отдельную посуду. Кроме того, ВОЗ советует мыть руки после контакта с животными (в том числе домашними) и ни в коем случае не трогать животных на птичьих рынках. Домашние питомцы неопасны, подчеркивают специалисты, — заразиться от них коронавирусом невозможно (по крайней мере, такие случаи на сегодняшний день не выявлены). Но сальмонелла или кишечная палочка, которые как раз передаются человеку от животных, ничем не лучше 2019-nCoV.

Инфицирование 2019-nCoV происходит при непосредственном или очень близком контакте с больным, который имеет официально подтвержденный диагноз. Соответственно, чтобы заразиться коронавирусом, в анамнезе должен быть контакт с его носителем

Андрей Жемчугов, владелец фирмы Probio Air24, предлагает использовать для борьбы с вирусами пробиотики внешней среды. Их «заселяют» в помещения — жилые и офисные — с помощью специальных автоматических приборов и спреев:

Идея такая: в природе есть хорошие пробиотики (полезные для организма человека микроорганизмы) и патогены (плохие, вредоносные, болезнетворные микроорганизмы), — говорит Жемчугов. — Обычно в природе соотношение пробиотики/патогены 99/1. Пробиотики борются с патогенами за площадь проживания, за пищу, это конкурирующие между собой сообщества. Но в городе, в офисе из-за внешних факторов пробиотиков меньше, а патогенов больше — примерно 80/20. Если бактерий (патогенов) в офисе много, то и для вируса возникает среда для распространения, для развития.

О пользе пробиотиков, впрочем, много спорят. Израильские ученые, например, в 2018 году заявили, что продукты, обогащенные биологически активными добавками, содержащими живые микрокультуры, — это практически «пустышки». Результаты проведенного ими исследования показали, что популярные ныне пробиотики, которые считаются полезными для желудочно-кишечного тракта, оказывают слабый либо нулевой эффект на организм. Ирина Баранова уверена, что защита от корона- и других вирусов все же не во вне, а внутри.

Если в доме есть заболевший ОРВИ, то отгораживаться от него не нужно — это абсолютно бессмысленно, потому что на инкубационный период вы никак не повлияете — вероятно, что вы уже заражены, — поясняет она. — Надевание медицинских масок — неэффективная манипуляция, под маской микрофлора прекрасно размножается в условиях дыхания, влажного и теплого, поэтому маска не является эффективным методом профилактики. Если вы живете на одной площади с заболевшим острой вирусной инфекцией, то вовсе не обязательно, что вы заболеете — в основном все зависит от вашего иммунитета. Во многом зависит от того, насколько у вас восполнены все дефициты и что происходит с вашим организмом: самое главное, чтобы у вас был достаточный уровень витамина D, и чтобы не было анемии. Люди, склонные к железодефицитной анемии, находящиеся в дефиците витамина D, заболевают намного быстрее и сильнее.

Куда, куда вы удалились

Попытки изолироваться от общества — хотя бы на время активного распространения коронавируса — предпринимаются повсеместно. И это уже привело к резкому усилению тенденции, и без того активно набиравшей обороты в последние годы, — отказа от «нормального» офиса в пользу домашнего.

Для нас это (вынужденная изоляция — прим. «Ленты.ру») хорошая возможность протестировать схему удаленной работы в масштабе, — рассказал Bloomberg управляющий директор одного из рекламных агентств в Шанхае. — Конечно, это непросто для творческого коллектива, привыкшего к мозговым штурмам с личным присутствием каждого из сотрудников.

Bloomberg прогнозирует всплеск популярности видеочатов из-за коронавируса: они заменят обычные совещания и встречи, а пространства квартир вытеснят офисные кабинеты. И все же полная изоляция для большинства граждан просто невозможна.

Основным и, похоже, самым действенным на сегодняшний день советом по защите от коронавируса остается рекомендация мыть руки после посещения общественных заведений, туалетов, перед едой, возвращаясь с улицы.

Наши исследования показывают, что руки нужно мыть теплой водой не менее 30 секунд, очень тщательно, обязательно с мылом, вытерев их затем чистым бумажным полотенцем, — говорит Максим Барков, возглавляющий бизнес гигиенических товаров шведской компании Essity в России и СНГ. — Во время эпидемий это нужно делать намного чаще, ведь нередко болезни передаются именно через грязные руки. Однако, по нашим исследованиям, 50 процентов людей не моют руки после высмаркивания и 15 процентов — после посещения туалета.

По словам эксперта, улучшению эпидемиологической обстановки в городах может поспособствовать организация хороших гигиенических условий в санузлах, расположенных в ресторанах, больницах, образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах, которые ежедневно посещает огромное количество людей. Очевидно, что на создание таких условий уйдет время — как и на разработку вакцины против 2019-nCoV. Поэтому пока лучший совет — держать руки не на виду, как часто требуют полицейские и специалисты по коммуникативным навыкам, а напротив, в карманах. И по возвращении домой сразу мыть их, оставляя коронавирусу минимум шансов.