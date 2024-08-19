На автодороге Окуневка-Марьино Черноморского района перевернулся автомобиль

Днем 17 августа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Окуневка-Марьино Черноморского района. Требуется помощь спасателей.
К месту аварии направилась дежурная смена Черноморского АСО в составе 4-х человек. По прибытии спасатели установили, что водитель легкового автомобиля «Kia» не справился с управлением и съехал с дорожного полотна в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на крышу. Водитель и 2 пассажира покинули автомобиль до прибытия спасателей. В медпомощи они не нуждались, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с применением автомобильной лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из кювета на проезжую часть.
МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:
— при движении соблюдайте скоростной режим;
— управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
— учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
— не садитесь за руль при плохом самочувствии;
— будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
— не забывайте пользоваться ремнями безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму