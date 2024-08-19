На автодороге Окуневка-Марьино Черноморского района перевернулся автомобиль

К месту аварии направилась дежурная смена Черноморского АСО в составе 4-х человек. По прибытии спасатели установили, что водитель легкового автомобиля «Kia» не справился с управлением и съехал с дорожного полотна в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на крышу. Водитель и 2 пассажира покинули автомобиль до прибытия спасателей. В медпомощи они не нуждались, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с применением автомобильной лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из кювета на проезжую часть.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

— при движении соблюдайте скоростной режим;

— управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

— учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

— не садитесь за руль при плохом самочувствии;

— будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

— не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!