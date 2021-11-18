На автодороге «Севастополь – Инкерман» укладывают асфальтобетон. Верхний слой

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт автомобильной дороги «Севастополь — Инкерман» — от ТЦ «Домино» до Ялтинского кольца — протяженностью 3,7 км. Строительная готовность объекта – 50%.

Дорогу включили в план ремонта для комплексного благоустройства основных въездов в город. Это нужно для того, чтобы к моменту завершения строительства двухуровневой развязки на Ялтинском кольце были сделаны дороги со стороны 5 км, Ялты и Инкермана. Сейчас также продолжается ремонт автомобильной дороги со стороны Ялты протяженностью 11,7 км, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

Работы на дороге «Севастополь — Инкерман» идут с опережением графика. Подрядчик «Крымдорстрой» завершил фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и приступил к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона – такого же, как на Камышовом шоссе и трассе «Таврида». На завершающем этапе в работах задействовано 20 единиц техники и 17 специалистов.

Всего на объекте должны уложить порядка 75 тысяч кв. м асфальтобетонных смесей. Окончание работ запланировано на 1 декабря 2021 года.

После завершения укладки верхнего слоя асфальтобетона при благоприятной погоде подрядная организация приступит к нанесению дорожной разметки термопластиком.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 76 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 54,5 км. Работы выполнены на 97%.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя