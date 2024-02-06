На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

Из-за сильных осадков под Алуштой произошли подтопления дорог селевыми потоками. По информации ГУП РК «Крымавтодор», на отдельных участках произошел вынос грунта на проезжую часть. В частности пострадала автодорога «Нижняя Кутузовка — Верхняя Кутузовка».

Дорожники оперативно приступили к уборке дороги, были выставлены соответствующие дорожные знаки, движения на данном участке осуществляется по одной полосе, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

Отметим, что ночной ураганный ветер на ЮБК и без того добавил немало хлопот аварийным бригадам. Последствия непогоды устраняются оперативно. Но сильный ветер «не отпускает» Южнобережье.

В Алуште сохраняются неблагоприятные погодные условия. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, ликвидируют последствия обильных осадков и ветра, прошедшего ночью 6 февраля. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций работает круглосуточная горячая линия ЕДДС: +79787107112 или 112.Также напоминаю, что можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (978) 965-46-85, — обратилась к горожанам глава администрации Алушты Галина Огнева.

Фото: «Крымавтодор» и Telegram-канал Г.Огневой.