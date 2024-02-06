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На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:27 06.02.2024

Из-за сильных осадков под Алуштой произошли подтопления дорог селевыми потоками. По информации ГУП РК «Крымавтодор», на отдельных участках произошел вынос грунта на проезжую часть. В частности пострадала автодорога «Нижняя Кутузовка — Верхняя Кутузовка».

На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

Дорожники оперативно приступили к уборке дороги, были выставлены соответствующие дорожные знаки, движения на данном участке осуществляется по одной полосе, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

Отметим, что ночной ураганный ветер на ЮБК и без того добавил немало хлопот аварийным бригадам. Последствия непогоды устраняются оперативно. Но сильный ветер «не отпускает» Южнобережье.

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На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

В Алуште сохраняются неблагоприятные погодные условия. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, ликвидируют  последствия обильных осадков и ветра, прошедшего ночью 6 февраля. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций работает круглосуточная горячая линия ЕДДС: +79787107112 или 112.Также напоминаю, что можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (978) 965-46-85, — обратилась к горожанам глава администрации Алушты Галина Огнева.

На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток На автодорогу под Алуштой сошел селевый поток

Фото: «Крымавтодор» и Telegram-канал Г.Огневой.

 

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