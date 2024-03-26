На Ай-Петри — в посёлке Охотничье — сносят незаконные объекты

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, при въезде на плато Ай-Петри в поселке Охотничье начался демонтаж незаконных строений.
К сносу 24 объекта — кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки. Все это много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, «шалманы» не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Глава администрации Ялты напомнила, что на Ай-Петри инвестором будет реализовываться проект, включающий кафе и зоны отдыха. А на въезде на плато уже в третьем квартале этого года будет установлен модуль для пожарной бригады, сотрудников мунконтроля, правоохранителей и медиков, который обеспечит порядок и безопасность для отдыхающих.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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