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На АЗС в Керчи взорвался автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы

На АЗС в Керчи взорвался автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:32 22.06.2020

Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на АЗС в Керчи. Как уточнили в МЧС, инцидент произошел накануне поздно вечером на автозаправочной станции, расположенной на улице Горького, 3. Все пострадавшие доставлены в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии.

На АЗС в Керчи взорвался автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы

По уточненным данным, в Керчи по ул. Горького, 3, на автозаправке «АТАН» в 21:50 МЧС и «Скорую» вызывали на хлопок газа. Машина ВАЗ-21099 заправлялась газовой смесью, произошёл взрыв баллона, без последующего горения. Четверо пострадавших людей с ожогами тела. Сотрудники МЧС произвели отключение АКБ и откат машины на безопасное расстояние, — сообщает KERCH.COM.RU.

На АЗС в Керчи взорвался автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы

Керченское издание уточняет и диагнозы пострадавших: термические ожоги, травматический шок. Трое пациентов уже переведены в ожоговый центр 6-й горбольницы Симферополя. Причины взрыва («хлопка») газовоздушной смеси выясняются. Предварительно – речь идет о неисправности газового оборудования в автомобиле.

На АЗС в Керчи взорвался автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы

 

На АЗС в Керчи взорвался автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы

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