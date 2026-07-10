На АЗС Ялты усилили контроль за отпуском топлива и ввели талоны

В Ялте на автозаправочных станциях, где продолжается отпуск топлива, организовано дежурство сотрудников Департамента муниципального контроля. Специалисты следят за порядком в очередях, контролируют движение автомобилей в один ряд и соблюдение установленного ограничения — не более 20 литров бензина на одного водителя.
Также сотрудники пресекают попытки заправки топлива в канистры и другие ёмкости, помогают предотвращать конфликтные ситуации между автомобилистами. При необходимости к обеспечению порядка привлекаются сотрудники Госавтоинспекции.
Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что для ускорения обслуживания на заправках внедрена система номерных талонов. На каждой АЗС определяется последний автомобиль в очереди, который успеет получить топливо. Это позволяет водителям заранее понимать, хватит ли бензина, и не тратить время на ожидание впустую.
По словам Олефиренко, представитель департамента остаётся на месте до полного завершения отпуска топлива. После его окончания на въезде устанавливаются стоп-конусы.
источник: КрымИНФОРМ
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