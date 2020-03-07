На бальнеокурорт в мае-2020? В тройке самых популярных — Саки в Крыму

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные бальнеокурорты для отдыха в начале мая 2020.

Россияне в мае 2020 отдыхают с 1 по 5 мая, потом три дня (6-8 мая) работают и затем снова на День Победы три дня (с 9 по 11 мая) отдыхают. Саки в Крыму, Горячий Ключ в Краснодарском крае и Кисловодск на Ставрополье составили тройку курортов, популярных для лечебного отдыха на майских праздничных выходных. Туристы планируют отдых на курортах минеральных вод на период от 3 до 5,9 ночи и потратят на проживание от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в начале мая в Кисловодске, дороже — в Горячем Ключе, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 по 11 мая 2020 года.

Три курорта для лечебного отдыха на майских:

Кисловодск — 1526 рублей / 5,9 ночи Саки — 1900 рублей / 3,7 ночи Горячий Ключ — 2000 рублей / 3 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей