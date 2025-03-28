Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | На базе РКБ им. Н. А. Семашко работает Школа антикоагулянтной терапии
Новости Республики
На базе РКБ им. Н. А. Семашко работает Школа антикоагулянтной терапии
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

На базе РКБ им. Н. А. Семашко работает Школа антикоагулянтной терапии

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:21 28.03.2025

С 20 марта для пациентов и их родственников Крым на базе кардиохирургического отделения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» открыта и будет функционировать на постоянной основе Школа антикоагулянтной терапии. Занятия проводит главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава Республики Крым, заведующий отделением Иван Давыдов.

Потребность в создании данной школы существует давно. В Республике Крым достаточно большое количество пациентов, получающих препарат «Варфарин». Применение данного препарата подразумевает постоянный контроль свёртывающей системы крови — определение МНО. На занятиях в школе разбираются вопросы, направленные на понимание процесса самоконтроля МНО, обучение пользованием приборами контроля. Также на занятиях даются рекомендации по самостоятельной коррекции доз препарата «Варфарин», разбираются все жизнеугрожающие ситуации — в каких случаях требуется консультация врача, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК Ивана Давыдова. 

Занятия будут проходить в последний понедельник каждого месяца. Запись проводится по телефону: +7 (3652) 605-838 доб. 530.

Узнайте больше:  Сергей Карякин навестил бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Ливадийской больнице

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x