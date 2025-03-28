На базе РКБ им. Н. А. Семашко работает Школа антикоагулянтной терапии

Потребность в создании данной школы существует давно. В Республике Крым достаточно большое количество пациентов, получающих препарат «Варфарин». Применение данного препарата подразумевает постоянный контроль свёртывающей системы крови — определение МНО. На занятиях в школе разбираются вопросы, направленные на понимание процесса самоконтроля МНО, обучение пользованием приборами контроля. Также на занятиях даются рекомендации по самостоятельной коррекции доз препарата «Варфарин», разбираются все жизнеугрожающие ситуации — в каких случаях требуется консультация врача, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК Ивана Давыдова.