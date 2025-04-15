На берегу Керчи обнаружили новые выбросы мазута

Три новых мелких выброса мазута зафиксированы во вторник на побережье городского округа Керчи после ЧП с танкерами, сообщается в

Ранее он сообщил, что выбросы фиксировались также в понедельник и воскресенье.

По состоянию на сегодняшнее утро выявлены три повторных факта незначительного загрязнения в виде выброса мелкой фракции мазута на песчаной местности в районе Нимфейской дороги, в Героевском и вдоль улицы Нижнеприморской в Аршинцево, на общей протяженности 1 300 метров, — написал он.

В городе нарастили группировку по ликвидации мазута: вчера она составляла 85 человек и 10 единиц техники, сейчас — 14 единиц техники и 138 человек из администрации города, МЧС России и «Крым-спаса».

Также к работе присоединились 110 добровольцев, откликнувшихся на предложение принять участие в уборке прибрежных зон, — уточнил Каторгин.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано порядка 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

источник: ТАСС