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На берегу Керчи обнаружили новые выбросы мазута
фото: pikist.com

На берегу Керчи обнаружили новые выбросы мазута

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:03 15.04.2025

Три новых мелких выброса мазута зафиксированы во вторник на побережье городского округа Керчи после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале главы города Олега Каторгина.

Ранее он сообщил, что выбросы фиксировались также в понедельник и воскресенье.

По состоянию на сегодняшнее утро выявлены три повторных факта незначительного загрязнения в виде выброса мелкой фракции мазута на песчаной местности в районе Нимфейской дороги, в Героевском и вдоль улицы Нижнеприморской в Аршинцево, на общей протяженности 1 300 метров, — написал он.

В городе нарастили группировку по ликвидации мазута: вчера она составляла 85 человек и 10 единиц техники, сейчас — 14 единиц техники и 138 человек из администрации города, МЧС России и «Крым-спаса».

Также к работе присоединились 110 добровольцев, откликнувшихся на предложение принять участие в уборке прибрежных зон, — уточнил Каторгин.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано порядка 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

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источник: ТАСС

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