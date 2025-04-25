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На Большой и Малой Митридатской лестницах идут работы по эксплуатационному содержанию
фото: пресс-служба Правительства РК

На Большой и Малой Митридатской лестницах идут работы по эксплуатационному содержанию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 25.04.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Николай Воробьёв проинспектировал выполнение работ по эксплуатационному содержанию Большой и Малой Митридатской лестницы в Керчи. Рабочие начали мыть и очищать ступени, поручни, плиты лестницы и другие архитектурные детали от зеленой и черной плесени, обрабатывать специальным химраствором. Такой комплекс работ проводится ежегодно после осенне-зимнего периода. В этом году работы планируется завершить к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В дальнейшем после комиссионного осмотра будет проведен комплекс работ по восстановлению отдельных разрушений лестничных маршев, который планируется завершить в декабре этого года за счет средств республиканского бюджета. В следующем году капитальному ремонту подлежит подпорная стена лестницы, — прокомментировал вице-премьер.

По словам Николая Воробьёва, в комиссию по осмотру лестницы вошли замглавы города Керчи, представители Министерства культуры Республики Крым. Ужен составлен дефектный акт, определен объем работ, который нужно сделать в рамках текущего ремонта. На сегодняшний день идет отбор подрядной организации и формирование сметы контракта.

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Также вице-премьер сообщил, что ведётся работа по подбору необходимых строительных материалов, соответствующих проекту, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

После проверки работ по очистке лестницы вице-премьер провел совещание с представителями ГАИ, которые обеспечивают безопасность граждан на примыкающих к лестнице улицах. Планируется установка дорожных знаков и объектов, понижающих скорость транспортных средств.

Справка: Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» середины XIX века, конец XIX века были выполнены в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Акт приемки выполненных работ был подписан 23 декабря 2020 года. Дополнительно в 2021 году за счет средств бюджета Республики Крым выполнено благоустройство территории, прилегающей к объекту культурного наследия.

источник: пресс-служба Правительства РК

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