На Большой севастопольской тропе идёт обновление инфраструктуры

Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства благоустраивают Большую севастопольскую тропу, чтобы сделать пешие путешествия максимально комфортными.

В районе Форосского канта и скалы Ильяс-Кая специалисты заменяют старые информационные стенды, пострадавшие от времени и непогоды. Новые конструкции с правилами поведения на природе скоро появятся и на популярных туристических стоянках «Аязьма верхняя» и «Ласпи» над Биостанцией, где уже идет монтаж каркасов. Для путешественников здесь же оборудуют деревянные настилы для установки палаток, которые можно будет использовать бесплатно, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

До конца года на смотровых площадках горы Челеби-Яурн-Бели, в Карадагском лесу и в селе Колхозное над рекой Узунджа построят три уютные беседки для передышки в пути. Серьезное внимание уделят навигации, особенно на участке от Ласпинского перевала до Байдарских ворот. Там восстановят 20 старых навигационных столбов и установят 42 новых, дополнив их 105 информационными табличками. Кроме того, взамен утраченных появится семь новых информационных стендов, а еще шесть приведут в порядок.

источник: Правительство Севастополя

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