На Большой Севастопольской тропе оборудовано шесть мест для привалов

Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Севприроднадзора оборудовали шесть мест для привалов на ключевых участках Большой Севастопольской тропы — одного из самых живописных и популярных маршрутов активного туризма в регионе. Привалы расположены на маршрутах № 1 «Балаклава — Ласпинский перевал», № 2 «Ласпинский перевал — перевал Байдарские ворота» и № 3 «Перевал Байдарские ворота — т/с Узунджа».

Места для привалов были заранее определены на этапе создания тропы и отмечены на официальной схеме маршрута на сайте. Каждый привал представляет собой комфортную зону отдыха с деревянным столом, лавками и навесом, защищающим от солнца и осадков. Эти зоны предназначены исключительно для кратковременного отдыха. Разведение костров, установка мангалов, приготовление пищи, размещение палаток и оставление мусора строго запрещены. Это правило позволяет сохранять чистоту и экологическое равновесие на маршруте, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Все 6 привалов расположены на территории трех государственных природных ландшафтных заказников регионального значения — «Мыс Айя», «Ласпи» и «Байдарский», где действует строгий режим особой охраны. Нарушение правил может повлечь административную, а в отдельных случаях — даже уголовную ответственность.

Геолокации привалов: