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На бурение скважин для обеспечения водой сёл Симферопольского района
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

На бурение скважин для обеспечения водой сёл Симферопольского района

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:09 11.06.2024

До конца 2025 года в Симферопольском районе Республики Крым будет реализована программа, в рамках которой в ряде населенных пунктов муниципального образования будут пробурены новые скважины для обеспечения жителей чистой питьевой водой.  Как уточнил Глава Крыма Сергей Аксёнов, программа поможет разрешить ситуацию со снабжением района питьевой водой в полном объеме. Всего на эти цели планируется выделить порядка 44 млн рублей за счет средств от перевыполнения плана по доходам республиканского бюджета.

В первую очередь речь идет о населенных пунктах, в которых имеются разводящие сети водоснабжения, а также соответствующий горизонт питьевой воды. Чистая вода в таких селах гарантированно появится до конца текущего года. В случае если потребуется дополнительное строительство сетей, то вопрос будет закрыт в течение 2025 года, – цитирует пресс-служба Главу республики.

По информации главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, в 2024 году скважины будут пробурены в Строгановском массиве, селах Перевальное, Красное, Первомайское, Пожарское, Демьяновка, Прудовое, Аркадьевка, Родниковое.

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Сергей Аксёнов поручил опубликовать подробный план-график работ по бурению скважин на официальном сайте администрации Симферопольского района.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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