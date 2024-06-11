На бурение скважин для обеспечения водой сёл Симферопольского района

До конца 2025 года в Симферопольском районе Республики Крым будет реализована программа, в рамках которой в ряде населенных пунктов муниципального образования будут пробурены новые скважины для обеспечения жителей чистой питьевой водой. Как уточнил Глава Крыма Сергей Аксёнов, программа поможет разрешить ситуацию со снабжением района питьевой водой в полном объеме. Всего на эти цели планируется выделить порядка 44 млн рублей за счет средств от перевыполнения плана по доходам республиканского бюджета.
В первую очередь речь идет о населенных пунктах, в которых имеются разводящие сети водоснабжения, а также соответствующий горизонт питьевой воды. Чистая вода в таких селах гарантированно появится до конца текущего года. В случае если потребуется дополнительное строительство сетей, то вопрос будет закрыт в течение 2025 года, – цитирует пресс-служба Главу республики.
По информации главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, в 2024 году скважины будут пробурены в Строгановском массиве, селах Перевальное, Красное, Первомайское, Пожарское, Демьяновка, Прудовое, Аркадьевка, Родниковое.
Сергей Аксёнов поручил опубликовать подробный план-график работ по бурению скважин на официальном сайте администрации Симферопольского района.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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