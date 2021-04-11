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На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:48 11.04.2021

В Севастополе на кладбище Коммунаров прошло памятное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня рождения старшего сержанта, пулемётчицы 25-й стрелковой дивизии Нины Ониловой.

На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов почтил память Героя Советского Союза Нины Ониловой и возложил цветы к памятнику легендарной пулемётчице.

На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

В ходе митинга, посвящённого защитнице Севастополя, участники мероприятия вспомнили подвиги Нины Ониловой, награждённой орденом Красного Знамени и званием Героя Советского Союза посмертно.

На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

СПРАВКА: До войны Нина Онилова работала швеёй на трикотажной фабрике в Одессе. С началом Великой Отечественной войны ушла на фронт. Осенью 1941 года в составе 25-й Чапаевской дивизии Нина защищала Севастополь. В одном из боёв Нина Онилова получила тяжёлое ранение и умерла в ночь на 8 марта 1942 года в возрасте 20 лет.

На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

Фото и материалы: пресс-служба Южного военного округа.

На Черноморском флоте отметили 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

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