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На Черноморском флоте прошло учение по перебазированию морской авиации на запасной аэродром
Фото: пресс-служба ЮВО

На Черноморском флоте прошло учение по перебазированию морской авиации на запасной аэродром

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:53 22.12.2020

На Черноморском флоте проведено тактико-специальное учение по выводу сил морской авиации и ПВО из-под удара и перебазированию авиации на запасной аэродром. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ЧФ.

В ходе учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали взлёты и посадки с запасного аэродрома с выполнением полётных заданий в воздухе. Полёты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые лётчики, — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

В перебазировании на запасной аэродром кроме экипажей самолётов принимали участие экипажи вертолётов морской авиации, в том числе вертолёты Ми-8, Ка-27ПС и противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.

На Черноморском флоте прошло учение по перебазированию морской авиации на запасной аэродром

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