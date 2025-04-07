На что копят деньги крымчане?

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Каждый пятый житель Крыма назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», 4 из 10 — приверженцами стратегии «больше экономить».

Чаще всего респонденты откладывают средства на «черный день» (32%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (22%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 18% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 11% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей.

36% опрошенных откладывают в кубышку 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый — менее 10%.

Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений чаще называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт.

Жители Крыма до 35 лет чаще, чем те, кто старше, откладывают деньги на покупку недвижимости, брендовых вещей, автомобиля, создание пассивных источников дохода, медицинские услуги, образование, ремонт и открытие бизнеса. Желание сэкономить также чаще присуще молодежи. Горожане старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию.

Каждый второй респондент (50%) с доходом до 50 тысяч рублей копит на финансовую подушку. Каждый четвертый (25%) — на отдых и путешествия. У горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей для накоплений также находится финансовая подушка безопасности (35%), а на втором — покупка недвижимости (34%).

Время проведения: 26 марта — 1 апреля 2025 года

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