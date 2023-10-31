Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На что крымские власти потратят деньги, вырученные от продажи элитной квартиры Зеленских
актуально в республике
На что крымские власти потратят деньги, вырученные от продажи элитной квартиры Зеленских
Фото: bangkokbook.ru

На что крымские власти потратят деньги, вырученные от продажи элитной квартиры Зеленских

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:48 31.10.2023

Как мы уже сообщали, трехкомнатные апартаменты семьи Зеленских площадью почти 120 квадратных метров в ЖК «Император», расположенного в крымской Ливадии, проданы. Покупательница заплатила за элитную национализированную квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Хороший вопрос, а н что пойдут эти деньги? Власти Крыма намерены направить эти средства на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн. рублей выросла до 44 млн. рублей. Это неплохие деньги для бюджета Крыма, мы окажем помощь и участникам СВО, и семьям погибших на фронте. Возможно, что-то приобретем для нужд фронта, — рассказал Константинов.

Глава  парламента добавил, что к властям Крыма стали поступать звонки от жителей, которые благодарят за лишение Зеленских недвижимости на полуострове.

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.