На что крымские власти потратят деньги, вырученные от продажи элитной квартиры Зеленских

Как мы уже сообщали, трехкомнатные апартаменты семьи Зеленских площадью почти 120 квадратных метров в ЖК «Император», расположенного в крымской Ливадии, проданы. Покупательница заплатила за элитную национализированную квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Хороший вопрос, а н что пойдут эти деньги? Власти Крыма намерены направить эти средства на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн. рублей выросла до 44 млн. рублей. Это неплохие деньги для бюджета Крыма, мы окажем помощь и участникам СВО, и семьям погибших на фронте. Возможно, что-то приобретем для нужд фронта, — рассказал Константинов.

Глава парламента добавил, что к властям Крыма стали поступать звонки от жителей, которые благодарят за лишение Зеленских недвижимости на полуострове.