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На что надеялся... В Симферополе мужчина обворовал магазин одежды
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

На что надеялся… В Симферополе мужчина обворовал магазин одежды

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 10:28 14.10.2024

В отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение о краже вещей из магазина одежды, расположенного в торговом центре.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции установлен и задержан 34-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Находясь в магазине, мужчина под видом покупателя взял с прилавков двое брюк, две толстовки, кеды и, поместив товары в свой рюкзак, покинул пределы магазина, минуя кассу. Ущерб составил более 8 тысяч рублей. Похищенное имущество подозреваемый перепродал неизвестному, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Дознавателем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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