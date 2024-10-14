На что надеялся... В Симферополе мужчина обворовал магазин одежды

В отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение о краже вещей из магазина одежды, расположенного в торговом центре.
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции установлен и задержан 34-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Находясь в магазине, мужчина под видом покупателя взял с прилавков двое брюк, две толстовки, кеды и, поместив товары в свой рюкзак, покинул пределы магазина, минуя кассу. Ущерб составил более 8 тысяч рублей. Похищенное имущество подозреваемый перепродал неизвестному, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Дознавателем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму