На что посмотреть, что не пропустить в День ВМФ в Севастополе

Для Севастополя День ВМФ – один из самых главных праздников. И хотя, в целом, его программа год от года претерпевает минимальные изменения, интерес к флотской тематике в последнее воскресенье июля огромный.

Итак, воскресенье, 26 июля. Что важно увидеть и не пропустить.

Праздничные мероприятия начнутся в 9:00 в акватории Севастопольской бухты с парада кораблей и военно-спортивного представления. Эта часть праздника закончится к 12:30.

Как таковой парад (первая часть праздника) не слишком зрелищное действо – катер командующего обходит парадный строй кораблей Черноморского флота. В двух линиях парадной диспозиции на бочках ошвартованы девять боевых кораблей и судов обеспечения. В первой линии: корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Погранслужбы ФСБ России. Во второй линии отметим старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Всего в праздничных мероприятиях задействуют около пятидесяти боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения Черноморского флота. Более 20 кораблей задействуют в демонстрации возможностей флота при выполнении задач боевой подготовки, сообщили в отделе информационной поддержки ЧФ. И вот эта-то вторая часть (по традиции, именуемая «водно-спортивным праздником») — самая зрелищная.

Севастопольцы и гости увидят парад кораблей, пуски ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление. В программе: театрализованное представление, показывающее историю возникновения Черноморского флота, поиск и уничтожение минных заграждений, авиационное шоу, противодесантная оборона, поиск и уничтожение противолодочной авиацией подводных лодок противника, бой морского десанта, водные фонтаны, групповые прыжки парашютистов. Новшество этого года — зрителям впервые покажут высадку и действия диверсионно-разведывательной группы во время освобождения Севастополя в 1944 году. В этом эпизоде праздника примут участие военнослужащие Черноморского флота, актёры театра имени Лавренёва, водолазные и гидрографические катера и самолёт Як-52 ДОСААФ Севастополя.

Ещё одно новшество – демонстрация поражения отряда боевых кораблей условного противника с помощью малого ракетного корабля и беспилотника.

После семилетнего перерыва возобновлено представление «33 богатыря». В роли «богатырей» выступят водолазные специалисты учебного центра ВМФ. Всего на празднике зрители увидят 21 зрелищный эпизод.

Пять кораблей Черноморского флота будут доступны для посещения гостями праздника. Экскурсии будут проходить с 14:00 до 18:00 на причальной стенке Морского вокзала.

Зрители увидят большой десантный корабль «Азов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетный катер «Набережные Челны» и противодиверсионный катер типа «Грачонок», – сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Выставка и показ вооружения и военной техники, в том числе противокорабельные ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», бронетранспортеров БТР-82АМ, автомобилей специального назначения «Тигр» и «Рысь», будет организована на площади Нахимова с 12:00 до 18:00.

В это же время (с полудня до шести вечера) бесплатно работают музей Черноморского флота и музей фортификационных сооружений.

В 19:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт. Его финалом станет традиционный артиллерийский салют и праздничный фейерверк.