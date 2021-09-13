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 Кража денег с банковской карточки: случай в Красноперекопске
Фото: ФБ

На что рассчитывала? В Балаклаве барышня увела деньги с карты мужа. Тот обратился в полицию

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:21 13.09.2021

История, произошедшая в Балаклаве такова:

Украденные деньги злоумышленница потратила на покупку личных вещей и погашение задолженностей. Полицейские установили, что кража произошла во время визита подозреваемой к своему супругу, с которым она несколько лет не проживала, но продолжала навещать совместных детей.  Перед уходом 28-летняя девушка тайно похитила из мужского кошелька, лежавшего на тумбе в прихожей, банковскую карту и скрылась. В последующем злоумышленница с помощью известного ей пин-кода сняла со счёта 380 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. Обнаружив пропажу карты, 56-летний мужчина обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемую, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

На что рассчитывала? В Балаклаве барышня увела деньги с карты мужа. Тот обратился в полицию

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