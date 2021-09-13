На что рассчитывала? В Балаклаве барышня увела деньги с карты мужа. Тот обратился в полицию

История, произошедшая в Балаклаве такова:

Украденные деньги злоумышленница потратила на покупку личных вещей и погашение задолженностей. Полицейские установили, что кража произошла во время визита подозреваемой к своему супругу, с которым она несколько лет не проживала, но продолжала навещать совместных детей. Перед уходом 28-летняя девушка тайно похитила из мужского кошелька, лежавшего на тумбе в прихожей, банковскую карту и скрылась. В последующем злоумышленница с помощью известного ей пин-кода сняла со счёта 380 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. Обнаружив пропажу карты, 56-летний мужчина обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемую, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.