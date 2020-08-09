На что жалуются российские туристы после отдыха в Крыму

Большое видится на расстоянии. Отдохнув в Крыму и в Сочи, россияне начинают перечислять явные и неявные недостатки черноморского отдыха, жаловаться на сервис и цены, восторгаться красотами полуострова и высказывать различные мнения о «южном гостеприимстве». Подытожила это «коллективное бессознательное российского туриста» первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина. Именно она стала инициатором «горячей линии» при Общественной палате России «Безопасность 2.0». За почти месяц работы горячей линии центр получил 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через специальную форму на сайте. Итак, что не так в Крыму и в курортном Краснодарском крае.

Шестьдесят пять процентов – жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге…При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках, – рассказала Сутормина.

В Крыму больше всего нареканий на несоблюдение социальной дистанции на пляжах, очереди, формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц пришлось на Алушту и Ялту. Вероятно, там отдыхало и больше людей, и туристы оказались требовательнее.

Меньше жалоб поступает на гостиницы и объекты общепита.

Сообщают, что персонал носит маски просто формально, не прикрывая рта и носа. В единичных случаях к нам поступали жалобы, что нет санитайзеров, дезинфицирующих средств, что номер не убран, — уточнила первый вице-президент Российского фонда мира.

При этом, отметила она, анализ информационного поля, в частности социальных сетей, показывает, что организации стараются всё-таки контролировать, чтобы всё у них было в соответствии с нормами.

По словам Елены Суторминой, 23% обращений были за консультацией: в какие российские регионы можно поехать этим летом, нужно ли иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, нужно ли будет соблюдать режим самоизоляции по прибытии. Пять процентов граждан сообщили, что турфирмы отказываются возвращать средства за туры, которые ещё не состоялись.

Понятно, что туроператоры понесли убытки и сейчас им крайне тяжело возвращать любые средства. Но недопустимы ситуации, когда компании пытаются ввести потребителей в заблуждение, заявляя о том, что отменили возвращение финансовых средств в этом году и за туры можно взять только тур. Таких норм нет. На стороне граждан и закон по защите прав потребителей, и Гражданский кодекс. В крайнем случае, если не удастся договориться между собой, есть суд, – подчеркнула Сутормина.

Она также отметила, что несколько обращений касались возврата средств за авиабилеты, остальные – проблем с сервисом: отсутствием полотенец, иных необходимых предметов, уборки в номерах, постоянного шума со стороны соседей, иногда хамства со стороны персонала, сообщила эксперт.

И порядка десятка обращений у нас было от родителей, которые не могут в этом году отправить своих детей отдыхать в детский лагерь в другие регионы, – добавила Сутормина.

Федеральная горячая линия по проблемам туристического сезона-2020 открылась в начале июля. По телефону и на электронную почту граждане смогут сообщить о любых внештатных ситуациях, которые произошли с ними во время отдыха.

По материалам «Радио Спутник» .