На Дальнем Востоке выборы в Госдуму прошли без существенных нарушений

Как мы уже сообщали, на востоке страны голосование на выборах в Госдуму уже завершилось, идет подсчет голосов. В регионах Дальневосточного федерального округа последние избирательные участки закрылись 19 сентября в 15:00 мск (в 20:00 по местному времени).

За соблюдением закона при проведении голосования на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Также в каждом регионе работали центры общественного наблюдения. В режиме реального времени оттуда можно было следить за тем, что происходит на избирательных участках. Серьезных нарушений зафиксировано не было.

Помимо депутатов Государственной Думы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано, — отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65% по стране.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. К тому времени в регионах Дальнего Востока уже внесут данные в систему ГАС «Выборы». На текущий момент голосование в большинстве регионов России продолжается.

По данным ЦИК, явка по России на текущий момент составила более 35%. Несомненный лидер по явке – Чечня. На 12:00 19 сентября в голосовании на выборах в Чеченской Республике приняли участие 645 859 избирателей, что составляет 83,34% от общей численности избирателей.