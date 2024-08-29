Полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста в 2022 году, пока не установлен. Об этом сказано в одном из судебных документов, с которым ознакомился корреспондент

Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, находясь на свободе, вступят в контакт с другими соучастниками с целью уклонения от уголовной ответственности, примут меры к сокрытию или уничтожению доказательств, либо иным путем воспрепятствуют производству по уголовному делу, — сказано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым.

Антипов, по версии следствия, приискал грузовик, в котором перевозили взрывчатку для совершения теракта. Его жена в разговоре с российскими журналистами заявила, что его использовали вслепую. 45-летний Былин возглавлял ООО «Экстра», которое могло являться конечным получателем груза, который перевозила подорванная на Крымском мосту фура. Ранее сообщалось, что часть обвиняемых в теракте могла скрыться за границей.

Напомним: утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Обвинение было предъявлено Былину, Антипову, Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела — граждане России, Армении и Украины. Расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. После этого дело должна утвердить Генпрокуратура, и оно будет передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

источник: ТАСС