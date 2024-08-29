Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На данный момент все причастные к подрыву Крымского моста не установлены
актуально в республике
На данный момент все причастные к подрыву ского моста не установлены
фото: © Владимир Мордунов/ ТАСС

На данный момент все причастные к подрыву Крымского моста не установлены

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 29.08.2024

Полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста в 2022 году, пока не установлен. Об этом сказано в одном из судебных документов, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, находясь на свободе, вступят в контакт с другими соучастниками с целью уклонения от уголовной ответственности, примут меры к сокрытию или уничтожению доказательств, либо иным путем воспрепятствуют производству по уголовному делу, — сказано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым.

Антипов, по версии следствия, приискал грузовик, в котором перевозили взрывчатку для совершения теракта. Его жена в разговоре с российскими журналистами заявила, что его использовали вслепую. 45-летний Былин возглавлял ООО «Экстра», которое могло являться конечным получателем груза, который перевозила подорванная на Крымском мосту фура. Ранее сообщалось, что часть обвиняемых в теракте могла скрыться за границей.

Узнайте больше:  Глава администрации Ялты Янина Павленко продолжает обход муниципалитета

Напомним: утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Обвинение было предъявлено Былину, Антипову, Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела — граждане России, Армении и Украины. Расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. После этого дело должна утвердить Генпрокуратура, и оно будет передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

источник: ТАСС

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крымский мост

Комментарии для сайта Cackle
Крымский мост
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.