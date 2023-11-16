На депозитных счетах в севастопольских банках хранится больше 75 млрд рублей

На начало октября 2023 года объем средств клиентов, привлеченных банковской системой региона, составил 75,4 млрд рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. Наибольшая доля приходится на накопления физических лиц — свыше 68%.

Средства севастопольцев на 1 октября 2023 года превысили 51 млрд рублей, увеличившись за год на 30%.

Объем депозитов юридических лиц на 1 октября 2023 года превысил 3 млрд рублей (за год прирост в 1,7 раза), а средства на счетах организаций достигли 10,8 млрд рублей (+4%). Средства индивидуальных предпринимателей выросли до 4,7 млрд рублей (+30% за год).

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России