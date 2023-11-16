Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | На депозитных счетах в севастопольских банках хранится больше 75 млрд рублей
актуально в республике
На депозитных счетах в севастопольских банках хранится больше 75 млрд рублей

На депозитных счетах в севастопольских банках хранится больше 75 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:01 16.11.2023

На начало октября 2023 года объем средств клиентов, привлеченных банковской системой региона, составил 75,4 млрд рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. Наибольшая доля приходится на накопления физических лиц — свыше 68%.

Средства севастопольцев на 1 октября 2023 года превысили 51 млрд рублей, увеличившись за год на 30%.

Узнайте больше:  В Севастополе отметили очередную годовщину со дня рождения адмирала Лазарева

Объем депозитов юридических лиц на 1 октября 2023 года превысил 3 млрд рублей (за год прирост в 1,7 раза), а средства на счетах организаций достигли 10,8 млрд рублей (+4%). Средства индивидуальных предпринимателей выросли до 4,7 млрд рублей (+30% за год).

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: банки Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
банки Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.