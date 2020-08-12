На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов

11 августа в акватории Севастополя состоялась операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Они были обнаружены ранее на дне Севастопольской бухты.

Основные мероприятия проведены силами пиротехников и водолазов Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю и Черноморского флота. Работы начались на рассвете, в связи с чем с пяти часов утра был перекрыт внешний и внутренний рейд Севастопольской бухты. В обеспечении порядка на воде были задействованы также сотрудники пограничной службы и Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. На суше безопасность обеспечивали представители скорой помощи и полиции. Мониторинг обстановки вёлся и с воздуха: посредством беспилотной авиации. В районе Южного мола был развёрнут оперативный штаб, координирующий действия участников операции. С помощью специальных методик и технологий, с соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были транспортированы за пределы бухты и успешно обезврежены, — озвучили детали операции в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.