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На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов

На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:16 12.08.2020

11 августа в акватории Севастополя состоялась операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Они были обнаружены ранее на дне Севастопольской бухты.

Основные мероприятия проведены силами пиротехников и водолазов Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю и Черноморского флота. Работы начались на рассвете, в связи с чем с пяти часов утра был перекрыт внешний и внутренний рейд Севастопольской бухты. В обеспечении порядка на воде были задействованы также сотрудники пограничной службы и Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. На суше безопасность обеспечивали представители скорой помощи и полиции. Мониторинг обстановки вёлся и с воздуха: посредством беспилотной авиации. В районе Южного мола был развёрнут оперативный штаб, координирующий действия участников операции. С помощью специальных методик и технологий, с соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были транспортированы за пределы бухты и успешно обезврежены, — озвучили детали операции в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов

От Чрезвычайного ведомства в операции было задействовано 3 единицы наземной техники, 4 плавсредства, 2 беспилотных летательных аппарата и 20 человек личного состава.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

На дне Севастопольской бухты обнаружили склад боеприпасов

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