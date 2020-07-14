На днях в Симферополь поступят первые 15 тысяч кубометров воды из Тайганского водохранилища

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил место строительства водовода «Белогорск – Симферополь». Он осмотрел полевой лагерь, где располагается личный состав военных трубопроводчиков Министерства обороны, силами которых выполняются работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в город Симферополь.

Глава Республики поблагодарил специалистов Министерства обороны РФ за оперативную работу и сообщил, что в ближайшие дни в Симферополь начнут поступать первые 15 тысяч кубометров воды. В общем, в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность крымской столицы и обеспечит жителей питьевой водой.

К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.