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На днях в Симферополь поступят первые 15 тысяч кубометров воды из Тайганского водохранилища
Фото: пресс-служба Главы РК

На днях в Симферополь поступят первые 15 тысяч кубометров воды из Тайганского водохранилища

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 14.07.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил место строительства водовода «Белогорск – Симферополь». Он осмотрел полевой лагерь, где располагается личный состав военных трубопроводчиков Министерства обороны, силами которых выполняются работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в город Симферополь.

Глава Республики поблагодарил специалистов Министерства обороны РФ за оперативную работу и сообщил, что в ближайшие дни в Симферополь начнут поступать первые 15 тысяч кубометров воды. В общем, в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность крымской столицы и обеспечит жителей питьевой водой.

К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

На днях в Симферополь поступят первые 15 тысяч кубометров воды из Тайганского водохранилища

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