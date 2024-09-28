На должность Главы Евпатории избрана Галина Герасимова

Председателя горсовета выбрали путем тайного голосования. На эту должность были предложены кандидатуры Галины Герасимовой от партии «Единая Россия» и Николая Попова от партии ЛДПР.

Число депутатов, получивших бюллетени и принявших участие в голосовании – 28. По результатам голосования считать избранной главой муниципального образования – председателем Евпаторийского городского совета третьего созыва Галину Витальевну Герасимову, – огласила результаты голосования председатель счетной комиссии Светлана Павицкая.

Мне выпала честь возглавить городской совет. Оправдаю оказанное мне доверие и готова ближайшие пять лет своей жизни посвятить нашему прекрасному городу. Благодарю евпаторийцев, что поддержали нашу команду на местных выборах. Впереди у нас напряженная работа, но мы обязательно справимся! Потому что в нас верят горожане и ждут от нас конкретного результата. Двигаемся дальше к новым рубежам! — отмечает Галина Герасимова.

Справка:

Галина Герасимова родилась 6 января 1976 г. в Евпатории.

Имеет два высших образования: экономист-менеджер и специалист по туризму.

С 1998 г. по 2019 г. — пансионат с лечением «Планета». Прошла трудовой путь от экономиста службы материально технического обеспечения до директора. Под ее руководством пансионат с лечением «Планета» занял достойное место среди ведущих здравниц Республики Крым.

2019 г. — руководитель туристско-информационного центра г. Евпатории.

С 2019 г. по 2024 г. — депутат Государственного Совета Республики Крым.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.