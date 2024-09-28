На должность Главы Евпатории избрана Галина Герасимова

Галина Герасимова большинством голосов избрана на должность Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета. Соответствующее решение было принято на заседании первой сессии Евпаторийского городского совета третьего созыва.
Председателя горсовета выбрали путем тайного голосования. На эту должность были предложены кандидатуры Галины Герасимовой от партии «Единая Россия» и Николая Попова от партии ЛДПР.
Число депутатов, получивших бюллетени и принявших участие в голосовании – 28. По результатам голосования считать избранной главой муниципального образования – председателем Евпаторийского городского совета третьего созыва Галину Витальевну Герасимову, – огласила результаты голосования председатель счетной комиссии Светлана Павицкая.
Мне выпала честь возглавить городской совет. Оправдаю оказанное мне доверие и готова ближайшие пять лет своей жизни посвятить нашему прекрасному городу. Благодарю евпаторийцев, что поддержали нашу команду на местных выборах. Впереди у нас напряженная работа, но мы обязательно справимся! Потому что в нас верят горожане и ждут от нас конкретного результата. Двигаемся дальше к новым рубежам! — отмечает Галина Герасимова.
Справка:
Галина Герасимова родилась 6 января 1976 г. в Евпатории.
Имеет два высших образования: экономист-менеджер и специалист по туризму.
С 1998 г. по 2019 г. — пансионат с лечением «Планета». Прошла трудовой путь от экономиста службы материально технического обеспечения до директора. Под ее руководством пансионат с лечением «Планета» занял достойное место среди ведущих здравниц Республики Крым.
2019 г. — руководитель туристско-информационного центра г. Евпатории.
С 2019 г. по 2024 г. — депутат Государственного Совета Республики Крым.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.
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