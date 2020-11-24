На домашнем-дистанционном обучении в Крыму 37 классов в 25 школах

На сегодня в Крыму 37 классов переведены на домашнее обучение. Об этом, со ссылкой на минобразования РК, сообщает РИА Новости Крым .

Всего на домашнее обучение переведены 37 классов в 25 школах (831 человек) и 18 групп в детских дошкольных учреждениях (379 человек), — говорится в сообщении.

Из-за ОРВИ на карантин закрыто четыре класса в четырех школах Крыма (85 человек), а также 14 групп (278 человек) в детских садах республики. Из-за COVID-19 на домашнее обучение переведены 33 класса в 21 школе, а на карантине 4 детсадовские группы.