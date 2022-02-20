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На доме у входа в Пионерский парк вновь "поселился" петух

На доме у входа в Пионерский парк вновь «поселился» петух

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 19:55 20.02.2022

На доме у входа в Пионерский парк вновь появилась скульптура петуха, которая была снята около полугода назад, так как она не выдержала резких перемен погоды.

Все это время наш замечательный ялтинский художник Сергей Новосёлов трудился над созданием нового петушка – теперь он надежный, сделан из железа и занял свое почетное место!  Благодарю художника и всех, кто хранит такие трогательные  моменты истории  нашего города, — написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Как отметила Ялтинский краевед  Лариса Лысова, за историю своего существования знаменитый «петушок» разрушался неоднократно. В годы Великой Отечественной войны оккупанты разбили его, используя в качестве мишени для стрельбы из пистолетов, а потом его не раз губило влияние неблагоприятных погодных условий. Но фигуру каждый раз восстанавливали и вновь помещали на крышу.

На доме у входа в Пионерский парк вновь "поселился" петух На доме у входа в Пионерский парк вновь "поселился" петух На доме у входа в Пионерский парк вновь "поселился" петух

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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