На дополнительные 200 млн рублей в Севастополе отремонтируют более 13 км дорог

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выделены дополнительные федеральные средства на ремонт дорог в 84 субъектах РФ. Общий объем финансирования составил 30 млрд рублей. Из них 200 млн получил Севастополь. На эти средства отремонтируют дорожное покрытие на улицах Василия Шукшина, Якова Иванова, Гражданской, Надежды Краевой, Костромской, Дунайской, Брестской, Сибирской, Краснодарской, Батумской, Маячной. Запланированы также работы на подъездах к поселку Кача и селу Ушаково, проездах проспект Победы – улица Горпищенко и улица Репина – улица Декабристов, а также на участке дороги от дома №84 по улице Горпищенко до отделения почты на улице Кронштадтской.

Жители города неоднократно обращались в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по поводу необходимости ремонта данных улиц. К работам уже приступили на улицах Василия Шукшина, Краснодарской, Дунайской, Якова Иванова, Сибирской, проезде улица Репина — улица Декабристов. Дорожники выполнили на объектах фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ликвидацию просадок, устройство нижнего слоя покрытия. Завершить ремонт планируется в текущем году, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в рамках федеральной поддержки выделяются трансферты и на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году Севастополь получил 688 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние приведут 76 дорог общей протяженностью 54,5 км. На сегодняшний день ремонт завершен на 23 улицах, 85% объектов находится в работе.