На дорогах Евпатории – операция «Нетрезвый водитель»

Сотрудники ГИБДД Евпатории усилили контроль за безопасностью дорожного движения в праздничные дни. С 7 по 9 мая здесь проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

На аварийно опасных участках увеличено количество нарядов ДПС с целью выявления и своевременного исключения из транспортного потока водителей, находящихся в нетрезвом виде. Уже задокументировано 5 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом виде.

Каждый год пьяные водители губят сотни человеческих жизней или погибают сами в результате употребления алкогольных напитков и последующего вождения автомобиля. В текущем году в г. Евпатории произошло 20 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и 18 были травмированы. По вине нетрезвых водителей погиб 1 человек и 1 травмирован, — подчеркнули важность профилактического мероприятия в крымской Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД.