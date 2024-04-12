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На дорогах Керчи – профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

На дорогах Керчи – профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:27 12.04.2024

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД РФ, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 12 по 15 апреля на дорогах Керчи ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на определенном участке дороги проверить максимальное количество водителей, — сообщили в Госавтоинспекции.

Полиция напоминает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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