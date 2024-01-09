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На дорогах местами гололедица. ГИБДД просит водителей быть осторожными

На дорогах Крыма местами гололедица. ГИБДД просит водителей быть осторожными

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:46 09.01.2024

ГИБДД Крыма предупреждает граждан о мерах безопасности в период ухудшения погодных условий. Дождь перешел в снег, на дорогах местами гололедица, отложение мокрого снега. С утра зафиксирован несколько «скользких» ДТП (на фото, например, «микро-паровозик» на проспекте Вернадского в Симферополе).

На дорогах Крыма местами гололедица. ГИБДД просит водителей быть осторожными

Водитель, помни, что при попадании на участок скользкой дороги важно не менять траекторию и скорость движения, избегайте резких маневров, в условиях плохой видимости обозначьте себя противотуманками.

Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. При движении в черте населенного пункта передвигайтесь на транспортном средстве заранее снижая скорость движения перед пешеходными переходами и перекрестками… Водителям, не имеющим достаточного опыта управления транспортным средством в сложных погодных условиях, лучше отказаться от поездок, — напомнили в Госавтоинспекции.

Еще один совет – пешеходам. При гололедице необходимо использовать малоскользящую обувь, приближаясь к пешеходному переходу, убедитесь, что водитель автомобиля вас видит и остановился, так как тормозной путь в гололедицу может увеличиваться.

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