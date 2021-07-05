На дорогах Крыма — операция «Мотоциклист»

В эти дни на дорогах Крыма ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Основными задачами операции является предупреждение аварийности с участием водителей мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.), профилактика нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, — отметили в Госавтоинспекции.

Озабоченность правоохранителей вызывает возросшее в «сезон» число ДТП с участием мотоциклов. Один из недавних трагических случаев – смертельное ДТП в Евпатории. Еще одно ДТП произошло на днях в Красногвардейском районе.

В 19:20 водитель, 1984 г.р., двигаясь по ул. Украинской, д.9 на а/м «Фольцваген Тоурег» при повороте налево не включил указатель левого поворота, не убедился в безопасности данного маневра, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом БМВ R1200GS под управлением гражданина, 1979 г.р., который двигался сзади в попутном направлении и осуществлял обгон вышеуказанного автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир мотоцикла БМВ R1200GS получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, — рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: строгое соблюдение ПДД и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения – самые важные условия для снижения аварийности на дорогах.