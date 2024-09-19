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На дорогах Крыма - оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

На дорогах Крыма — оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:22 19.09.2024

МВД по Республике Крым сообщает о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Оно завершится 27 сентября. Основная цель – установление лиц, не уплативших административный штраф в установленный законом срок.

Полиция рекомендует своевременно оплачивать штрафы:

За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.

 

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